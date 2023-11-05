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وسائل إعلام: الاحتلال استهدف محيط المستشفى الإندونيسي في غزة

04:59 م الأحد 05 نوفمبر 2023

المستشفى الإندونيسي أرشيفية

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كتبت- سلمى سمير:

أشارت وسائل إعلام، اليوم الأحد، لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وتوقفت المولدات الرئيسية داخل المستشفى الإندونيسي نهاية الأسبوع بسبب نفاد الوقود وأصبحت تعمل على المولدات الفرعية لتشغيل الخدمات الحيوية داخل المستشفى كغرف العناية المركزة والعمليات.

وحذرت وزارة الصحة سابقًا قبل توقف المولدات داخل المستشفى الإندونيسي والشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة، من بدء العد التنازلي لتوقف المولدات، ثم أشارت أمس إلى أن المولدات الفرعية ستتوقف خلال أيام.

المستشفى الإندونيسي في غزة الاحتلال الإسرائيلي توقفت المولدات الرئيسية طوفان الأقصى

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