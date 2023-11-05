المرشد الإيراني يلتقي برئيس المكتب السياسي لحماس

كتبت- سلمى سمير:

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، "إرنا" اليوم الأحد، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، يلتقي برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.



وحمل المرشد الإيراني، الولايات المتحدة ودول الغرب مسؤولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتخشى إسرائيل من توسع رقعة الصراع لتشمل إيران وحزب الله اللبناني، لذلك تتبنى سياسة التكتم على خسائرها في التوغل البري داخل قطاع غزة، الذي بدأته منذ الـ27 من أكتوبر الماضي والذي شن فيه الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطاع غزة زامنه قطاع لشبكة الاتصالات والإنترنت وذلك حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية.