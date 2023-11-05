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وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان

10:37 ص الأحد 05 نوفمبر 2023

وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو

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كتب- محمود عبدالرحمن:

قال وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان.

وأضاف وزير التراث، أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه، موضحا أنه لا مكان لقطاع غزة ولا ينبغي أن يكون هناك وجود لشمال القطاع.

وتابع إلياهو، أن من يرفع راية حماس لا يجوز له أن يستمر في الحياة على الأرض، مضيفا أننا أطمح أن نعود بعد الحرب إلى إقامة المستوطنات في قطاع غزة.

وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو قنبلة نووية غزة حرب غزة طوفان الاقصي

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