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BBC

جيش الاحتلال: مقتل 4 عسكريين بينهم قائد سرية وإصابة 2 آخرين خلال الاشتباكات بغزة

08:03 م السبت 04 نوفمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل 4 عسكريين بينهم قائد سرية وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة في معارك شمال غزة.

سبق وأن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مقتل جندي في المعارك البرية بقطاع غزة، إضافة إلى مجندة متأثرة بإصابتها يوم 7 أكتوبر ما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى341.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بمقتل عريف استطلاع إسرائيلي، أمس الأول الخميس.

فيما أشار التقرير إلى إصابة 3 جنود من قوّات النخبة بجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك في جنين.

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