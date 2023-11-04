المقاومة تقصف ميناء إيلات الإسرائيلي بصاروخ عياش 250



مصراوي

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إنها قصفت ميناء إيلات الإسرائيلي، بصاروخ عياش 250، ردا على المجازر في حق المدنيين.

وقالت كتائب القسام: "قصفنا إيلات بصاروخ عياش 250، ردا على المجازر في حق المدنيين، كما دمرنا دبابة صهيونية متوغلة في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا بقذيفة الياسين 105".

وتابعت كتائب القسام: "مجاهدونا يخوضون اشتباكا مباشرا مع قوات العدو المتوغلة في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أنّ قواتها استهدفت قوة تابعة للاحتلال أثناء تحصنها بمبنى في شمال غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان صادر عنها اليوم السبت:"أجهزنا على نحو 5 جنود للعدو وأصبنا آخرين، خلال مهاجمة مجاهدينا لقوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة".

واستهدفت غارات إسرائيلية عنيفة اليوم، محيط مخبز الشرق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأنباء عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، من المواطنين الذين كانوا متواجدين في محيط المخبز.