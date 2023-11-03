إعلان

BBC

مدير المستشفى الإندونيسي: استقبال ما يزيد عن 50 بين شهيد وجريح في القصف الإسرائيلي الأخير

06:59 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

المستشفى الإندونيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال الدكتور عاطف الكحلوت مدير المستشفى الإندونيسي، أن هناك انفجار عنيف هز المستشفى قبل قليل نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأضاف الكحلوت، أن هناك انهيار كامل في المنظومة الصحية بالمستشفى بسبب نفاد الوقود، موضحا أننا قمنا بإجراء عمليات جراحية على الأرض بسبب نقص إمكانياتنا.
وتابع مدير المستشفى الإندونيسي، أن 40 % من الشهداء والمصابين بالقصف الإسرائيلي أطفال، مضيفا أننا استقبلنا ما يزيد عن 50 بين شهيد وجريح في القصف الإسرائيلي الأخير.

وأكمل الكحلوت، أن المولد الرئيسي للمستشفى توقف قبل 48 ساعة وبناء عليه توقف العديد من الخدمات في المستشفى بسبب توقف هذا المولد بجانب أننا نعاني من نقص شديد في الكوادر الطبية.

وناشد مدير المستشفى الجهات الدولية توفير الحماية للقافلة الطبية المقرر خروجها غدا لمعبر رفح، موضحا أننا لن نتخلى عن جرحانا وسنواصل تقديم الخدمة مهما كانت الظروف، مضيفا: "أقول للأمم المتحدة والصحة العالمية وبايدن لماذا يحرم جرحانا من أبسط حقوقهم".

المستشفى الإندونيسي عاطف الكحلوت الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالفيديو.. اللحظات الأولى من قصف الاحتلال لسيارات إسعاف تحمل جرحى في غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

..الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف تحمل مصابين متجهة لمعبر رفح