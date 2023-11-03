مدير المستشفى الإندونيسي: استقبال ما يزيد عن 50 بين شهيد وجريح في القصف الإسرائيلي الأخير

مصراوي

قال الدكتور عاطف الكحلوت مدير المستشفى الإندونيسي، أن هناك انفجار عنيف هز المستشفى قبل قليل نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأضاف الكحلوت، أن هناك انهيار كامل في المنظومة الصحية بالمستشفى بسبب نفاد الوقود، موضحا أننا قمنا بإجراء عمليات جراحية على الأرض بسبب نقص إمكانياتنا.

وتابع مدير المستشفى الإندونيسي، أن 40 % من الشهداء والمصابين بالقصف الإسرائيلي أطفال، مضيفا أننا استقبلنا ما يزيد عن 50 بين شهيد وجريح في القصف الإسرائيلي الأخير.

وأكمل الكحلوت، أن المولد الرئيسي للمستشفى توقف قبل 48 ساعة وبناء عليه توقف العديد من الخدمات في المستشفى بسبب توقف هذا المولد بجانب أننا نعاني من نقص شديد في الكوادر الطبية.

وناشد مدير المستشفى الجهات الدولية توفير الحماية للقافلة الطبية المقرر خروجها غدا لمعبر رفح، موضحا أننا لن نتخلى عن جرحانا وسنواصل تقديم الخدمة مهما كانت الظروف، مضيفا: "أقول للأمم المتحدة والصحة العالمية وبايدن لماذا يحرم جرحانا من أبسط حقوقهم".