نصر الله: انتصار غزة هو انتصار لدول وشعوب المنطقة

مصراوي

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن انتصار غزة هو انتصار لدول وشعوب المنطقة، لا سيما دول الجوار ومصلحة وطنية مصرية وأردنية وسورية ولبنانية.

وتابع حسن نصر الله خلال كلمة له اليوم الجمعة: "يجب أن تعمل الحكومات العربية والإسلامية على وقف العدوان على غزة، وعلى الدول العربية والإسلامية قطع العلاقات مع إسرائيل وسحب السفراء".

وأضاف الأمين العام لحزب الله: "طوفان الأقصى معركة فلسطينية بالكامل وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي، ويجب أن يفهم الجميع أن أصحاب القرار الحقيقيين هم قيادات المقاومة وأصحاب القضية، إضافة إلى أن إيران لا تمارس أي نوع من الوصاية على حركات المقاومة في المنطقة".

وتابع الأمين العام لحزب الله: "معركة طوفان الأقصى أحدث زلزالا أمنيا وعسكريا ونفسيا ومعنويا في الكيان الإسرائيلي، وأن عملية الأقصى كانت لها نتائج استراتيجية ستترك آثارها على حاضر ومستقبل هذا الكيان، وما فعلت حكومة العدو لن تستطيع أن تغير من تداعيات معركة طوفان الأقصى على مستقبل إسرائيل".

وأكد الأمين العام لحزب الله: "طوفان الأقصى كشف الوهن والضعف والهزال في الكيان وأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، كما أنّ السرعة الأمريكية في احتضان إسرائيل ودعمها وإسنادها كشف وهن وفشل هذا الكيان، فإسرائيل طلبت من أمريكا أسلحة وأموالا منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى".