مدير مستشفيات غزة: نعيش مرحلة حرجة والخدمات مهددة بالتوقف بسبب الوقود

مصراوي

قال محمد زقوت مدير المستشفيات في قطاع غزة، إننا نعيش مرحلة حرجة والخدمة مهددة بالتوقف في المستشفى الإندونيسي خلال ساعات بسبب نفاذ الوقود.

وأضاف المدير العام للمستشفيات، أن هناك معاناة جراء عدم إدخال المواد الطبية إلى المستشفيات التي باتت معزولة، موضحا أننا لم نتلق أي وعود بشأن دخول الوقود للمستشفيات ولا نملك أي خيارات في حال عدم تأمين الوقود.

كانت درة حجي مديرة البرامج بمكتب الصحة العالمية الإقليمي، قالت إن غزة تعاني نقصا حادا بالمستلزمات الطبية، وهناك خطر من انهيار القطاع الصحي.

وأضافت مديرة البرامج بمكتب الصحة العالمية الإقليمي، خلال لقاء تلفزيوني لها على "الجزيرة مباشر"، الثلاثاء الماضي، "من المحتمل أن تتوقف المستشفيات عن العمل حال عدم وصول الوقود".