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BBC

الأسطول الخامس الأمريكي: مسيرة إيرانية حلقت بطريقة غير آمنة قرب حاملة الطائرات آيزنهاور

09:42 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

حاملة الطائرات آيزنهاور

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مصراوي

قال قائد الأسطول الخامس الأمريكيا لأدميرال براد كوبر، مساء اليوم الأربعاء، إن مجموعة حاملة الطائرات آيزنهاور كانت تبحر في المياه الدولية للخليج العربي، وقامت طائرة مسيرة إيرانية بالتحليق بطريقة غير مهنية وغير آمنة قرب الحاملة أمس.

وأشار كوبر إلى أن المسيرة الإيرانية اقتربت حتى ١٥٠٠ متر من حاملة الطائرات آيزنهاور رغم التحذيرات.

وأكد قائد الأسطول الخامس الأمريكي أن سلوك إيران غير الآمن وغير المهني وغير المسؤول يهدد حياة الأمريكيين ويجب أن يتوقف.

الأسطول الخامس الأمريكي طائرة مسيرة إيرانية حاملة الطائرات آيزنهاور إيران

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