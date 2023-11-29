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BBC

المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ندعوكم لإدانة هجوم الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن

06:21 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

ليندا توماس جرينفيلد

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مصراوي

المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد خلال الجلسة العامة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن الهدنة ما كان لها أن تتحقق لولا جهود قطر ومصر والولايات المتحدة.

وأشارت جرينفيلد إلى أن الهدنة الإنسانية أوصلت الغذاء والماء والضروريات إلى جنوب غزة وشمالها، موضحة أنه على العالم ألا يدخر جهدا من أجل مضاعفة المساعدات وحماية المدنيين.

ولفتت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن إلى أن واشنطن حثت إسرائيل على اتخاذ التدابير من أجل منع وقوع خسائر بين المدنيين، داعية مجلس الأمن إلى إدانة هجوم الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن.

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