مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: الحرب يمكن أن تنتهي إذا تم تسليم المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

مصراوي

قال مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، إن الهدنة مهمة في غزة ولكن استمرار الهدنة يعني استمرار حماس.

وزعم مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: "حماس لا يهمها الشعب الفلسطيني في غزة، كما أنّ حماس تريد المزيد من الحروب ويجب دعم جهود إسرائيل للقضاء على حماس".

وتابع مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "الحرب يمكن أن تنتهي الآن إذا تم إطلاق سراح جميع الرهائن، وتسليم المشاركين في أحداث يوم 7 من أكتوبر".

وفي الشأن ذاته، قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن استخدام الأسلحة المدمرة في المناطق المأهولة أثر بشكل كبير على المدنيين في غزة.

وأشار إلى أنه من الواضح أن العالم شهد انتهاكات خطيرة، إذ أن 80 % من سكان غزة طردوا من منازلهم ويتم الدفع بهم نحو الجنوب، مشددا على حرمة مقار الأمم المتحدة وهي اليوم تحمي أكثر من مليون مدني يبحثون عن الأمان.

وأوضح جوتيريش أنه منذ بداية العدوان استشهد 111 عضوا من أسرة الأمم المتحدة في غزة وهذه أكبر خسارة للمنظمة في تاريخها، لافتا إلى أنه في أسابيع استشهد عدد من الأطفال بغزة أكثر من أي نزاع من أي طرف منذ عُيّن أمينا عاما للأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الظروف الصحية في ملاجئ غزة مفزعة، إذ أن المستشفيات في القطاع لا تحصل على المستلزمات الطبية بالشكل المطلوب.

ولفت جوتيريش إلى أن النظم الغذائية تدهورت والجوع مستمر خصوصا في شمال غزة، مشيرا إلى تأكيده على فتح معابر أخرى لا سيما كرم أبو سالم إلى جانب معبر رفح من أجل توفير المزيد من المساعدات.

وأعرب عن ترحيبه بالترتيب الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس بمساعدة قطر ومصر والولايات المتحدة، منوّها إلى أن المفاوضات المكثفة تتواصل من أجل تمديد الهدنة وأن المنظمة الأممية ترحب بذلك.