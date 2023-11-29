وزير الخارجية الفلسطيني: الاحتلال يدفع بنا إلى خارج التاريخ والجغرافيا

مصراوي

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال الجلسة العامة لمجلس الامن الدولي، اليوم الأربعاء، إن الهدنة الجارية يجب أن تصبح لوقف إطلاق النار والمجازر في غزة يجب أن تنتهي.

وأعرب المالكي عن شكره لكل من قطر ومصر على الجهود التي أدت إلى الهدنة، مشيرا إلى أن الحصار المفروض على غزة يجب أن ينتهي.

وأكد المالكي أنه يجب السماح للسكان في غزة بالعودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم ويجب أن ينتهي الحصار، لافتا إلى أن الوقت ينفد ونزاع سياسي قابل للحل يتحول إلى مواجهة دينية لا تنتهي.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يدفع بهم إلى خارج التاريخ والجغرافيا وأن الحصار والقصف أدى لنزوح 1،7 مليون شخص، مؤكدا أنه منذ السابع من أكتوبر استشهد 230 شخصا في الضفة الغربية واعتقل الآلاف والتصعيد مستمر.

وأشار المالكي إلى أن الفلسطينيين بحاجة لحماية دولية وإنهاء الإفلات من العقاب، إذ قام جنود إسرائيليون بقنص طفلين اليوم في جنين بالضفة الغربية، موضحا أن الشعب الفلسطيني يواجه تهديدا وجوديا.

ولفت المالكي إلى أنه لا حق لإسرائيل في الدفاع عن نفسها وهي تُبيد الشعب الفلسطيني الذي من حقه تقرير مصيره.

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أنه لا فلسطين بدون غزة وفلسطين ستبقى حرة وهذا هو المسار الوحيد نحو السلام.