ميقاتي يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة

بيروت - ( د ب أ )

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة.

وقال ميقاتي، في مداخلة خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء اليوم: "55 يوماً من الحرب على غزة وما رافقها من اعتداءات إسرائيلية على لبنان وسقوط ضحايا وشهداء، هي تاريخ نعيشه بالدم، ونأمل أن تنتهي الأمور إلى سلام بعد تجربة الهدنة التي انعكست على واقع الجنوب".

وأضاف أن "اللقاءات والاتصالات التي أجريتها، تؤشر إلى أن الاتجاهات الدولية تسعى إلى وضع حل على أساس قيام الدولتين ونظام العدالة الإنسانية".

وتابع ميقاتي: "الموفدون من الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان الدوليين الذين يزورون لبنان، ويجرون الاتصالات لإنهاء الحرب وإرساء قواعد السلام، مشكورون على مساعيهم الهادفة إلى الحض على الاسراع بانتخابات الرئاسة ورصد ما يجري في الجنوب من اعتداءات واستفزازات اسرائيلية وسقوط ضحايا".

ولفت إلى أنه أبلغ هذا الوضع "اليوم إلى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وأكدت أن الأولوية هي لوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وغزة."

وقال إن "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،والذي يتزامن مع صدور قرار مجلس الأمن بتقسيم فلسطين، يقدّم الفرصةً لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه ".

واعتبر أن " المصادفة أنه في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، يواجه هذا الشعب المزيد من الاعتداءات الإسرائيلية لاغتصاب حقه بأرضه وسيادته عليها، فيما المجتمع الدولي يغض الطرف عما ترتكبه إسرائيل من ممارسات عدوانية وقتل المدنيين والأطفال والنساء".

ولفت إلى " بروز صحوة بين شعوب عدد من الدول الكبرى لنصرة الشعب الفلسطيني من خلال المسيرات الشعبية الكبيرة التي تنطلق يوميا في هذه الدول منددة بالعدوان الاسرائيلي المستمر على غزة."

وقال ميقاتي "نحن في الحكومة نتابع تحمل مسؤولياتنا ونعمل جاهدين لتوفير الخدمات لأهلنا في الجنوب رغم صعوبة الظروف ونقدر صمودهم وتضحياتهم".