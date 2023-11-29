مسؤول في حماس: سيتم اليوم إطلاق سراح أسيرتين من النساء تحملان الجنسية الروسية

غزة - (د ب أ)

أعلن عضو بارز في حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم إطلاق سراح أسيرتين من النساء، تحملان الجنسية الروسية.

وقال المسؤول في حماس، موسى أبو مرزوق، لمحطة إذاعية في قطاع غزة، إن إطلاق سراح الأسيرتين يأتي خارج الصفقة مع إسرائيل، وكبادرة لجهود الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح الأسيرتين اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى 10 رهائن إسرائيليين.

وسوف يتم تسليم الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

جدير بالذكر أن حماس أطلقت بالفعل سراح مواطن مزدوج الجنسية إسرائيلي-روسي يوم الأحد الماضي، كبادرة لبوتين، بدون مقابل. وبعد إطلاق سراحه، قال الشاب إنه هرب في البداية إثر وقوع انفجار في المبنى الذي كان محتجزا فيه، وتجول في قطاع غزة لعدة أيام، حتى قبض عليه مدنيون وسلموه إلى حماس.