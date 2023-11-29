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BBC

أمين عام الأمم المتحدة: يجب أن نكون متحدين في المطالبة بإنهاء الاحتلال وحصار غزة

12:57 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

أنطونيو غوتيريش

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مصراوي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الفلسطينيون في غزة يعانون من كارثة إنسانية.

وأضاف الأمين العام، أن نحو 1.7 مليون شخص أجبروا على ترك منازلهم، موضحا أنه يجب علينا أن نكون متحدين في المطالبة بإنهاء الاحتلال والحصار المفروض على غزة، مطالبا بوقف إطلاق نار طويل الأجل في غزة والسماح بوصول المساعدات دون قيود وإطلاق سراح جميع الرهائن وحماية المدنيين.

وتابع غوتيريش، أن هناك خطر من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، قائلا: "في هذا اليوم نعيد التأكيد على التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة وسلام".

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