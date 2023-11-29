أمير قطر: لابد من إيجاد حلول تضمن قيام دولة فلسطينية وفق القرارات الدولية والأممية

مصراوي

بحث أمير دولة قطر تميم بن حمد والرئيس الألماني تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الديوان الأميري، إن الأمير شدد على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات لقطاع غزة، وضرورة إيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن المساعدات التي دخلت إلى جنوب غزة لم تصل أي كميات منها لمناطق الشمال.

وأضاف المتحدث، أنه لم تدخل قطرة سولار واحدة إلى مناطق شمال غزة خاصة المستشفيات، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يبقي الهدنة خارج إطار الإغاثة المطلوبة لسكان غزة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن الخدمات الصحية شمال غزة ستنتهي إذا بقي الحال على ما هو عليه، مضيفا أن الاحتلال يحكم بالإعدام على كل سكان شمال غزة ويصر على عدم إعطاء فرصة للدول المختلفة لتقديم المساعدات.