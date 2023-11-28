سرايا القدس: سلّمنا الاحتلال أسراه من النساء والأطفال المدنيين

مصراوي

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، مساء اليوم الثلاثاء، إن سرايا القدس سلمت الأسرى المدنيين الإسرائيليين لديها من النساء والأطفال.

وأوضح الهندي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أنه يمكن أن تقبل المقاومة بمعادلة الكل مقابل الكل بشأن الأسرى، مؤكدا أن خيارات العدو صعبة بخصوص الأسرى لأنه فشل في استعادتهم عسكريا.

وأكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أنه في حال كانت إسرائيل جاهزة للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين فإن المقاومة مستعدة بدورها.

ولفت الهندي إلى أن نبرة الاحتلال الإسرائيلي بالاستعداد للحرب هي للتأثير على مسار التفاوض، منوّها إلى أنها قد تضطر لإنهاء العدوان في ظل تزايد الخسائر.

وكشف الهندي عن استعداد المقاومة لأي تصعيد، إذ أن العدو الإسرائيلي لا يُؤمن شره، موضحا أن معظم الشهداء العسكريين من عناصر المقاومة كانوا في منازلهم وليسوا في الخنادق.

وأشار نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إلى أن قطاع غزة شهد قصفا جنونيا بمعدل 35 ألف طن من المتفجرات، مشددا على أن أداء المقاومة وصمود الفلسطينيين هو ما سيحسم مصير المعركة.