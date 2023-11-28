متفوقة على إيطاليا وكوريا الجنوبية.. السعودية تفوز بتنظيم معرض "إكسبو 2030"

مصراوي

تمكنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء من الفوز باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030"، متفوقة على كل من إيطاليا وكوريا الجنوبية في عدد الأصوات، إذ حصدت تأييد 119 من الدول الأعضاء الـ 165 عبر التصويت الإلكتروني.

وعُقدت الجمعية العامة لـ " المكتب الدولي للمعارض" في اجتماعها الأخير، بمدينة " إيسي ليه مولينو" بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس في مقر المؤتمرات، للتصويت على اختيار المدينة الفائزة بتنظيم معرض "إكسبو 2030"، من بين مدينة الرياض السعودية، روما الإيطالية إذ حصدت 17 صوتا، ومدينة بوسان الكورية الجنوبية التي حصلت على 29 صوتا فقط.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفق ما أعلنته وكالة "واس" للأنباء: "ستتزامن استضافتنا لإكسبو 2030 مع عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030، حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة".

وأكد بن سلمان أن العاصمة السعودية جاهزة لاحتضان العالم في معرض "إكسبو 2030"، وللوفاء بما يتضمنه الملف من التزامات بتحقيق الموضوع الرئيسي للمعرض "حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل"، ومواضيعه الفرعية "غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع"، وتسخير الإمكانات كافة.

ويقام معرض إكسبو الدولي بشكل دوري منذ عام 1851، ويعتبر محفلا عالميا لتقديم أحدث التقنيات والإنجازات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارية.