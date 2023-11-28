الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع إدخال شاحنة الوقود المفترض عبورها إلى شمال غزة

مصراوي

قال الهلال الأحمر الفلسطيني وفق ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال شاحنة الوقود المفترض عبورها إلى شمال قطاع غزة قبل قليل.

ولفت غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن الهدنة حتى الآن تسير بشكل جيد رغم ما لدينا من ملاحظات بشأن خروق الاحتلال، موضحًا أن كثير من المساعدات الإنسانية لم تصل حتى الآن إلى شمال قطاع غزة.

وقال إن حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تكون على طاولة التحركات السياسية.

وتابع حمد خلال تصريحات صحفية لقناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لا تراعي حقوق الشعب الفلسطيني في تحركاتها بالمنطقة.

وأكد أنه يجب أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة، موضحًا أن الحركة قدمت للوسطاء أدلة على أن الاحتلال يخرق الهدنة الحالية.