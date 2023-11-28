إعلان

BBC

قطر: لا يمكن التحقق من عدد الأسرى المتبقين لدى حماس

01:11 م الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

دولة قطر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلنت الخارجية القطرية أنه لا يمكن التحقق من عدد الأسرى المتبقين لدى حماس بعد العشرين الذين سيتم إطلاق سراحهم يومي الثلاثاء والأربعاء، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ومنذ الجمعة الماضية، أطلق سراح 39 رهينة بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، فضلا عن 117 معتقلا فلسطينيا.

وكانت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس قد مددت ليومين إضافيين، حيث من المتوقع أن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى المحتجزين لدى الحركة الإسلامية، مقابل إطلاق إسرائيل سراح معتقلين فلسطينيين في سجونها.

قطر حماس إسرائيل الهدنة الإنسانية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأمم المتحدة: أطنان من المساعدات وصلت إلى شمال غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان