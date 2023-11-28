قطر: لا يمكن التحقق من عدد الأسرى المتبقين لدى حماس

وكالات

أعلنت الخارجية القطرية أنه لا يمكن التحقق من عدد الأسرى المتبقين لدى حماس بعد العشرين الذين سيتم إطلاق سراحهم يومي الثلاثاء والأربعاء، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ومنذ الجمعة الماضية، أطلق سراح 39 رهينة بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، فضلا عن 117 معتقلا فلسطينيا.

وكانت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس قد مددت ليومين إضافيين، حيث من المتوقع أن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى المحتجزين لدى الحركة الإسلامية، مقابل إطلاق إسرائيل سراح معتقلين فلسطينيين في سجونها.