مدير عام الصحة بغزة: الأونروا أخبرتنا أن الاحتلال يمنعها من تسليم الوقود للمستشفيات بالشمال

الاحتلال يمنع الأونروا من تسليم الوقود للمستشفيات

مصراوي

قال منير البرش مدير عام الصحة بغزة، "سنعمل على إعادة تشغيل قسم الكلى في المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، فإن قوات الاحتلال دمرت وخربت أجزاء واسعة من المستشفيات في قطاع غزة".

وتابع مدير الصحة بغزة للجزيرة مباشر، اليوم الإثنين، أن " تم إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء شمال غزة".

وأوضح البرش أن "الأونروا أخبرتنا بأن الاحتلال يمنعها من تسليم الوقود للمستشفيات في شمال غزة".

وطالب مدير عام الصحة بغزة بإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء الذي اعتقلته قوات الاحتلال، فضلًا عن مطالبة الكوادر الطبية بالتوجه لمجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي في شمال غزة.