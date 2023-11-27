جيش الاحتلال: نأخذ معلومات استخباراتية مهمة من الأسرى المفرج عنهم

مصراوي

قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "علينا واجب إعادة كل الأسرى إلى بيوتهم سواء عبر الاتفاق أو استمرار الحرب، ونأخذ معلومات استخباراتية من أسرانا المفرج عنهم".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، "نطالب المؤسسات الدولية بتمكين الصليب الأحمر من زيارة الأسرى في غزة"

وأكد هاجاري، أن "الجهود مستمرة برعاية مصر وقطر لإعادة الأسرى، نحن في إطار اتفاق هدفه إعادة المختطفين ونأمل أن يتمكن الوسطاء من تمديد هذا الاتفاق".

ولفت إلى أن "أكثر من 150 من أسرانا ما زالوا في غزة، وسنقوم بتحرير أسرانا بأي ثمن وهذا واجبنا الأخلاقي".

وأوضح أن "جيش الاحتلال يجمع معلومات استخباراتية وبعضها من خلال استجواب المختطفين العائدين إلى بيوتهم".