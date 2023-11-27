الحكومة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من 15000 شهيد

مصراوي

قال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن هذه الحرب العدوانية كشفت حجم الدمار الهائل الذي خلفته آلة الحرب "الإسرائيلية"، والتي طالت 2.4 مليون إنسان يعيشون ظروفاً غاية في الصعوبة في قطاع غزة، وطالت كذلك كل مناحي الحياة بلا استثناء وعلى جميع الصُعد.

وتابع الثوابتة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال، بلغ أكثر من 1,400 مجزرة، حتى قبل اتفاق الهدنة الإنسانية بساعات قليلة.

وأوضح مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن عدد الشهداء زاد حتى مساء اليوم أكثر من 15,000 شهيد، بينهم أكثر من 6,150 طفلاً، وأكثر من 4,000 امرأة، ونحو 7,000 مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، بينهم أكثر من 4,700 طفلٍ وامرأة.

ولفت إلى أن عدد شهداء الطواقم الطبية بلغ 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين، واستشهد 26 من طواقم الدفاع المدني، و70 صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية، بينما وصل عدد الإصابات إلى أكثر 36,000 إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.