إعلان

BBC

القسام تبدأ تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى إلى الصليب الأحمر

07:44 م الإثنين 27 نوفمبر 2023

تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نقلت مصادر لقناة الجزيرة، أن كتائب القسام بدأت تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى لديها إلى الصليب الأحمر.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، مساء اليوم الأحد، إن المقاومة ملتزمة بمصالح الشعب الفلسطيني أكثر من أي شيء آخر، مشيرا إلى أن كل الخطوات التي تتخذها خاضعة للتقييم والدراسة والتنسيق.

وأكد شهاب في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن الحركة تسعى إلى وقف الحرب والتصدي لمخطط التهجير، موضحا أن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة خاضع لتقييم المقاومة الفلسطينية.

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بتغيير شروط المقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أنه يجب توفير ضمانات واضحة بعدم تكرار الخروقات الإسرائيلية لبنود الهدنة.

وأشار شهاب إلى أن التهدئة الحالية مرتبطة تحديدا بالأسرى المدنيين لدى المقاومة، منوّها إلى أن الإفراج عن أسرى العدو الإسرائيلي له ثمن، ومؤكدا أنهم معنيون باستمرار جهود الوسطاء ومنفتحون عليها.

تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى كتائب القسام تسليم الدفعة الرابعة للصليب الأحمر مصالح الشعب الفلسطيني هدنة غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحكومة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من 15000 شهيد
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| القسام تبدأ تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى إلى الصليب الأحمر