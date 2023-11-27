المتهم بإطلاق النار على 3 طلاب فلسطينيين في أمريكا يدفع ببراءته أمام المحكمة



مصراوي

قالت قناة NBC الأمريكية نقلا عن مسؤولين، إن المشتبه بإطلاقه النار على 3 طلاب فلسطينيين في فيرمونت سيمثل اليوم أمام محكمة جنائية.

ومن جانبها أعلنت شرطة مدينة برلينجتون الأمريكية، أن المشتبه به اعتقل قرب مكان إطلاق النار على الطلاب الفلسطينيين الثلاثة.

ووفقا قناة الجزيرة فإن المشتبه بإطلاقه النار على 3 طلاب فلسطينيين، يدفع ببراءته أمام محكمة في ولاية فيرمونت الأمريكية.

وأضافت قناة NBC الأمريكية عن مسؤولين، أن المشتبه بإطلاقه النار على 3 طلاب فلسطينيين يدعى جيسون إيتون.

وتعرض مساء السبت، ثلاثة طلاب جامعيين من الأراضي الفلسطينية لإطلاق نار في بيرلينجتون بولاية فيرمونت الأمريكية.

وقال قائد شرطة بيرلينجتون، جون مراد، في بيان صحفي، إن الضباط استجابوا لمكالمة وعثروا على ضحيتين لإطلاق النار، والثالث على مسافة قصيرة، وجميعهم قريبون من حرم جامعة فيرمونت.

وذكر البيان الصحفي أنه تم نقل الضحايا إلى المركز الطبي بجامعة فيرمونت.