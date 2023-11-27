بوريل: تمديد الهدنة في غزة سيتيح العمل على حل سياسي

بروكسل - (ا ف ب)

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين إن تمديد الهدنة الحالية في غزة أصبح في متناول اليد وسيسمح للمجتمع الدولي بالعمل على حل سياسي للصراع.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى استعادة السيطرة على غزة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتقديم بديل لها "أفضل وأكثر قابلية للحياة".

وجاءت تصريحات بوريل خلال مؤتمر صحفي عقد في برشلونة خلال قمة الاتحاد من أجل المتوسط. وأضاف أن جميع المشاركين في القمة تقريبا متفقون على حل الدولتين.