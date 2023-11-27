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BBC

فلسطين: مساع مصرية وقطرية وعالمية لتمديد الهدنة

01:39 م الإثنين 27 نوفمبر 2023

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

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رام الله - (ا ف ب)

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن هناك مساعى قطرية ومصرية وأمريكية وأوروبية وإسبانية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

ومع دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها الرابع والأخير تتواصل الجهود الدبلوماسية من أجل تمديدها.

في هذا السياق، قالت حماس في بيان ليل الأحد إنها تسعى إلى "تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة" بهدف "زيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى".

من جهته، عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في أن تستمر الهدنة المؤقتة طالما يتم إطلاق سراح الأسرى.

هذا المحتوى من

AFP
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