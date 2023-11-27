أمين عام الناتو يدعو إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة

بروكسل - (ا ف ب)

دعا الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي دخلت الإثنين يومها الرابع والأخير، للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح عدد أكبر من الأسرى.

وقال ستولتنبرج للصحفيين "أدعو إلى تمديد الهدنة، هذا سيسمح بـ(إدخال) المزيد من المساعدات التي يحتاج إليها سكان غزة وبالإفراج عن المزيد من الأسرى المحتجزين في القطاع".

ومع دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها الرابع والأخير تتواصل الجهود الدبلوماسية من أجل تمديدها.

في هذا السياق، قالت حماس في بيان ليل الأحد إنها تسعى إلى "تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة" بهدف "زيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى".

من جهته، عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في أن تستمر الهدنة المؤقتة طالما يتم إطلاق سراح الأسرى.