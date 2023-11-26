حماس: نحن جادون في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى

مصراوي

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس خليل الحية، مساء اليوم الأحد، إن حركة حماس تعاملت بإيجابية في صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أنهم معنيين منذ اليوم الأول بإعادة الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال لذويهم.

وأوضح الحية في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" التزام حماس بتسليم الأسرى الذين علمت بأماكن وجودهم، مؤكدا أنهم يسعون نسعى بكل اجتهاد لتأمين الإفراج عن الأسرى.

وأشار الحية إلى انه في حال تمكنت حماس من تأمين عدد إضافي من الأسرى وتحديد أماكنهم فإنها ستبلغ الأطراف لتمديد الهدنة، لافتا إلى رغبة الحركة في وقف العدوان على الفلسطينيين ودخول المساعدات للقطاع

وكشف عن ترقبه لسماع تحديثات من الحركة في قطاع غزة في ما يتعلق بأعداد الأسرى غدا، مؤكدا جديتهم في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى.

وشدد القيادي في حماس على حرصهم على الالتزام ببنود صفقة التبادل لكن الاحتلال لم يلتزم بتنفيذ تعهداته، نوّها إلى أن الأمم المتحدة لا تقوم بالعمل المطلوب منها في إيصال المساعدات.

وناشد الحية الوسطاء بالضغط على الأمم المتحدة لإيصال المساعدات لشمال قطاع غزة وجنوبه.