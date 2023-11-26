سيناتور أمريكي: يجب ربط مساعداتنا لإسرائيل بامتثالها للقانون الإنساني الدولي



وكالات:

قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، اليوم الأحد، إنه يتعين على المشرعين الأمريكيين النظر في ربط المساعدات المستقبلية لإسرائيل بامتثالها للقانون الإنساني الدولي، واصفًا عدد القتلى المدنيين في غزة بأنه "غير مقبول وغير مستدام".

وأضاف "مورفي"، في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن": "إن مساعداتنا للحلفاء مشروطة بانتظام بالامتثال للقانون الأمريكي والقانون الدولي".

ويقود مورفي والسيناتور ديك دوربن والنائب جيسون كرو، موجة عدم الارتياح من التصعيد الإسرائيلي في غزة، الأمر الذي فسره تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أوائل الشهر الجاري، بتحول ملحوظ لأنهم ليسوا من الجناح التقدمي "اليساري"، وكانوا يؤيدون إسرائيل والمساعدات العسكرية لها تأييدًا شبه كامل.

وقد أشارت "بوليتيكو" -وقتها- إلى زيادة دعم الفلسطينيين بين الديمقراطيين، وكذلك تصاعد الاحتجاجات ورسائل الموظفين والمظاهرات الغاضبة التي تهدف للضغط على الحزب، للتعامل مع الوضع بشكل مختلف، في الحرب التي لا يبدو لها نهاية في الأفق.

وقد فسر مراقبون هذا التحول بأنه لسببين؛ أحدهما انخفاض دعم الرئيس جو بايدن من المستقلين وبين أعضاء الحزب الديمقراطي ومن الجناح التقدمي في الحزب، حيث تقول الإحصاءات إن الرئيس فقد 68% من دعم العرب والمسلمين، و20% من دعم المستقلين، بسبب انحيازه الشديد لإسرائيل في الصراع الجاري.

أما السبب الثاني فهو وجود خلافات داخل الكونجرس بشأن حجم الدعم المقدم لإسرائيل مقارنة بأولويات أخرى، حيث يرى مشروعون أنه لا بد من الاهتمام بقضايا دافعي الضرائب أولًا قبل إسرائيل.