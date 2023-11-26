ثالث أيام الهدنة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف حجم المساعدات التي وصلت لشمال غزة

كتبت -داليا الظنيني:

أعلن أحمد جبريل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، عن دخول 100 شاحنة إلى منطقة شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن كل ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات يساعد على تخفيف الوضع في القطاع.

وأضاف "جبريل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "المساعدات الإنسانية دخلت إلى القطاع بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق"، موضحا: "تم اليوم دخول الشاحنات المصرية إلى منطقة شمال غزة، وهذه المنطقة بحاجة إلى مزيد من المساعدات".

وتابع متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: "منطقة شمال قطاع غزة تحتاج إلى مزيد من المساعدات للعودة للحياة مرة أخرى، ونتمنى أن يكون هناك تمديد للهدنة من أجل استمرار تدفق المساعدات، وانتفال المصابين إلى المستشفيات المصرية".