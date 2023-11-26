إعلان

BBC

ثالث أيام الهدنة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف حجم المساعدات التي وصلت لشمال غزة

08:05 م الأحد 26 نوفمبر 2023

المساعدات التي وصلت لشمال غزة أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنيني:

أعلن أحمد جبريل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، عن دخول 100 شاحنة إلى منطقة شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن كل ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات يساعد على تخفيف الوضع في القطاع.

وأضاف "جبريل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "المساعدات الإنسانية دخلت إلى القطاع بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق"، موضحا: "تم اليوم دخول الشاحنات المصرية إلى منطقة شمال غزة، وهذه المنطقة بحاجة إلى مزيد من المساعدات".

وتابع متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: "منطقة شمال قطاع غزة تحتاج إلى مزيد من المساعدات للعودة للحياة مرة أخرى، ونتمنى أن يكون هناك تمديد للهدنة من أجل استمرار تدفق المساعدات، وانتفال المصابين إلى المستشفيات المصرية".

ثالث أيام الهدنة هدنة غزة الهلال الأحمر الفلسطيني المساعدات التي وصلت لشمال غزة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| أول أسير من غزة.. قائمة تبادل المحتجزين المقررة اليوم