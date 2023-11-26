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BBC

إنقاذ بحارًا واحدًا.. استمرار البحث عن 13 فردًا من طاقم السفينة الغارقة قبالة سواحل اليونان

02:31 م الأحد 26 نوفمبر 2023

غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليونان

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وكالات

أنقذ خفر السواحل اليوناني، بحارًا واحدًا من بين طاقم سفينة الشحن "رابتور" التي ترفع علم جزر القمر وكان على متنها 14 شخصًا، وغرقت قبالة سواحل جزيرة ليسبوس مع هبوب رياح قوية في المنطقة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وتواصل فرق الإنقاذ المكونة من 5 سفن و3 سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيات تابعة للقوات الجوية والبحرية، وفرقاطة تابعة للبحرية، عملياتها للبحث عن المفقودين.

وقال خفر السواحل اليوناني إن السفينة غرقت قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية الأحد، على بعد 4.5 أميال بحرية.

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