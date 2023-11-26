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BBC

الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد مزارعًا فلسطينيًا في مخيم للاجئين بوسط غزة

01:03 م الأحد 26 نوفمبر 2023

استشهاد مزارع فلسطيني في مخيم للاجئين

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غزة - (ا ف ب)

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن مزارعا فلسطينيا قتل وأصيب آخر بعد أن استهدفتهما قوات إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين بوسط

ويُرتقب الأحد إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين في اليوم الثالث للهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأفرجت الحركة الفلسطينية مساء السبت عن 13 أسير إسرائيلي (ثمانية أطفال وخمس نساء) و4 تايلانديين فيما أطلقت إسرائيل سراح 39 فلسطينيًا، وذلك في إطار اتفاق الهدنة بين الطرفين بعد سبعة أسابيع من الحرب.

هذا المحتوى من

AFP
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