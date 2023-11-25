إعلان

BBC

حماس: الاحتلال لم يلتزم ببنود اتفاق الهدنة وأبلغنا الوسطاء بانتهاكاته

08:07 م السبت 25 نوفمبر 2023

جنود الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم السبت، إن الجرائم التي تعد الأقسى في العصر الحديث تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية، منوّها إلى أن إصرار الفلسطينيين على العودة إلى منازلهم ومناطقهم هو إبطال للمشاريع التي تستهدف تهجيرهم.

ودعا حمدان دول العالم إلى تكثيف كل أشكال الدعم والمساعدة وإدخال المستشفيات الميدانية إلى غزة، وكذلك الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الكوادر الطبية وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء بغزة.

كما ناشد القيادي في حركة حماس الأمتين العربية والإسلامية لإطلاق جسور جوية إغاثية متواصلة خاصة في المجال الطبي والوقود والغاز، معربا عن تقديره لما تقوم به قوى المقاومة في العراق ولبنان واليمن.

وعبّر حمدان عن ترحيب حماس بكل التحركات الدولية الرامية لإحالة قادة الاحتلال الإسرائيلي الفاشي للمحاكمة على جرائمهم، كاشفا أن الاحتلال لم يلتزم ببنود اتفاق الهدنة وأن حماس أبلغت الوسطاء بانتهاكاته.

الاحتلال الإسرائيلي بنود اتفاق الهدنة هدنة غزة أسامة حمدان خرق الهدنة تبادل الأسرى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حماس: هناك خروقات عديدة للهدنة مع الاحتلال منها عدم التزامه بمنع الطيران جنوبي غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

.. ننشر مواعيد تسليم شقق دار مصر في القاهرة الجديدة