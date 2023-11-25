مدير مستشفى جنين: الاحتلال حاصرنا وأغلق مداخل المبنى ومنع دخول المصابين إليه

مصراوي

مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور مصطفى حمارشة، مساء اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين وحاصرت المستشفى وتغلق جميع مداخله وتمنع نقل المصابين إليه

واقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عشية اليوم السبت، مدينة جنين في الضفة الغربية، وذلك وفقا لما ذكرته مصادر للجزيرة مباشر.

وكانت كتائب القسام، أعلنت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى التزام جيش الاحتلال ببنود الهدنة.

ونقلت مصادر لقناة الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجدد إطلاق النار على فلسطينيين شرقي بلدة خزاعة في خان يونس لمنعهم من العودة إلى منازلهم.

وسقط شهيدان وعدد من الإصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على نازحين حاولوا العودة لمنازلهم في مدينة غزة.

وقال موقع والا العبري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ استخدام تدابير منها الغاز المسيل لتفريق الفلسطينيين الذين يحاولون العودة لمنازلهم بمدينة غزة وشمال القطاع.

وبدأ الفلسطينيون الذين نزحوا إلى جنوب قطاع غزة في العودة إلى منازلهم، تزامنًا مع بدء سريان الهدنة، منذ صباح أمس الجمعة.