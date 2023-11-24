حماس: العدو راهن على استعادة أسراه بالبنادق لكنه وافق على الهدنة وتبادل الأسرى

مصراوي

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "شعبنا العظيم سطر ملحمة صمود ومجاهدينا أثخنوا الجراح في العدو، استطعنا بكل فخر واعتزاز مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته".

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال كلمة له اليوم الجمعة، أنه "بفضل صمود شعبنا وتكامل بين فصائل المقاومة ودعم شعوب أمتنا استطعنا مواجهة الاحتلال وكسر مخططاته".

وأوضح هنية أن " العدو راهن على استرجاع أسراه بالبنادق وأنه لن يقبل بوقف إطلاق النار لكنه نزل عند إرادة شعبنا ووافق على اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الالتزام باتفاق الهدنة طالما التزم بها العدو، لافتًا إلى أن "الأشقاء في قطر ومصر بذلوا جهودا حثيثة إلى أن تم التوصل لاتفاق الهدنة ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل معهم".

وشدد أن "حركة حماس لم ولن تتخلى عن التزاماتها ومسؤولياتها تجاه شعبها قبل المعركة وخلالها وبعدها ونؤكد على وحدة المصير ورفض التهجير".

وأدان هنية العدوان الإسرائيلي " ضد إخواننا في الضفة والقدس ونحيي صمودهم في وجه سياسات الاحتلال الإجرامية".

ووجه رئيس المكتب السياسي بحماس، صمود المقاومة في لبنان التي تخوض معارك على طول الحدود وإخواننا في اليمن الذين يردون بطريقتهم على العدو، فضلًا عن التحية للمقاومة العراقية التي تشارك في المعركة برجولة وشهامة.