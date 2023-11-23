الصحة بغزة: النيران تقترب من جثث الشهداء الملقاة داخل مستشفى الإندونيسي بغزة

مصراوي

قال الدكتور منير البرش، مدير وزارة الصحة في غزة: إن الاحتلال الإسرائيلي قصف المولدات الكهربائية ومبنى الاستقبال في المستشفى الإندونيسي.

وتابع منير البرش في مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة مباشر: " النيران تقترب من جثث الشهداء الملقاة في مبنى الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الإندونيسي، كما أن الاحتلال قصف المولدات الكهربائية ومبنى الاستقبال في المستشفى، والتي تتعرض حاليا لإطلاق نار من جانب قوات الاحتلال"

وأكد منير البرش: "جميع الشوارع المحيطة بالمستشفى الإندونيسي دمرت تماما، فالاحتلال يريد إخراج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة".