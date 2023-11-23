الاحتلال يستهدف بوابات المستشفى الإندونيسي في غزة وتضرر المولدات الكهربائية

مصراوي

تضررت عدد من غرف المستشفى الإندونيسي، جراء استهداف بوابات المستشفى والمولدات الكهربائية في ساحاته الخارجية، حسبما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

وفيما سبق زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حماس ستحاول استغلال الصفقة وأيام التهدئة لنشر المعلومات الكاذبة والحرب النفسية، مشيرًا إلى أنّ حماس عدو قاس ولا رحمة لديه، حسب قوله.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي الخميس: "الخطوط العريضة لاتفاق الهدنة ليست نهائية وقد تحدث تغييرات ونعمل على إعادة كل المختطفين، و كل وحدات الجيش تعمل على إتمام صفقة تبادل الأسرى ونتحضر للمراحل التالية من الحرب".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قواتنا انتشرت في خطوط وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، قواتنا مستعدة لأي طارئ و نطالبكم بالامتثال لتعليمات الجبهة الداخلية، كما أبلغنا عائلات 392 من قتلى الجيش اللذين سقطوا منذ السابع من أكتوبر".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "الصفقة ستكون بداية لعودة المختطفين ثم سنعاود القتال مرة أخرى، ونقوم بتدمير كل الأنفاق في مستشفى الشفاء وأوضحنا ذلك للعالم، و سنواصل تدمير البنية التحتية الإرهابية في قطاع غزة، ونحن في جاهزية عالية في الجبهة الشمالية ونرد على كل اعتداء علينا بحسم".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لا نتوقع أي حركة من الشمال إلى الجنوب خلال فترة الهدنة، و هناك مراحل للحرب ونحن حاليا في مرحلة إعادة المختطفين ثم سنتحول إلى تفكيك حماس بعد ذلك".