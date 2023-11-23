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BBC

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيًا في الضفة الغربية 3 منهم مرتبطون بحماس

05:57 م الخميس 23 نوفمبر 2023

أرشيفية

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مصراوي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعتقل نحو 40 فلسطينيًا في الضفة الغربية 3 منهم مرتبطون بحركة حماس.
وفيما سبق أعلن ماجد الأنصاري الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم عن انتهاء الاتصالات للتو مع جميع الأطراف في إطار الوساطة مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن الهدنة في غزة .
وتناول الأنصاري في مؤتمر صحفى اليوم تفاصيل المحادثات، موضحا أنه تم استلام قوائم المدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من الجانبين "بعد اتصالات مكثفة تم تسليم القائمة الخاصة بالمدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد".
وقال الأنصاري إن الهدنة الانسانية ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة "وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين في الرابعة من عصر الجمعة وعددهم 13 من النساء والأطفال. وجملة المفرج عنهم من غزة خمسون وسيتم الإفراج عنهم في دفعات على أربعة أيام، اليوم الأول 13 شخصا" .

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