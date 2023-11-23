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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض 35 صاروخًا من لبنان

04:58 م الخميس 23 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (بي بي سي)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض نحو 35 صاروخًا من لبنان باتجاه إسرائيل، اليوم الخميس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي على صفحته على "تليجرام" إنه اعترض عددًا من الصواريخ. كما أعلن انطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون على مواقع مختلفة على طول الحدود مع لبنان.

وكان حزب الله وفصائل أخرى قد أعلنت عن تنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد مواقع إسرائيلية حتى ظهر اليوم، أبرزها قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي في مواقع الضهيرة وجل العلام وبركة ريشا ومستوطنة سعسع، بالإضافة إلى موقع الراهب وحرج راميم ومحيط موقع المرج.

وتأتي هذه التقارير بعد غارة إسرائيلية ليلة الأربعاء على قرية بيت ياحون في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل خمسة مقاتلين من حزب الله، من بينهم نجل عضو بارز في حزب الله.

وأكد حزب الله مقتل خمسة من عناصره، بمن فيهم عباس رعد، نجل القيادي البارز في حزب الله وعضو البرلمان محمد رعد الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في عام 2019.

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BBC
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