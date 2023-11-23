"سرايا القدس": نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال الإسرائيلي في محاور شمال غزة

وكالات

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور شمال قطاع غزة.

وكان من المفروض أن يكون اليوم الخميس في غزة، هو بداية وقف إطلاق النار لعدة أيام بين إسرائيل وحماس. لكن رغم ذلك فقد قالت إسرائيل ليلة أمس الأربعاء إن صفقة التبادل التدريجية لن تبدأ قبل يوم الجمعة، مما أثار مخاوف بشأن موعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. لكن قطر، أكدت صباح اليوم الخميس، أن إعلان بدء الهدنة قد يصدر خلال ساعات قليلة.