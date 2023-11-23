إعلان

BBC

نصرالله وعبد اللهيان يبحثان التطورات في فلسطين ولبنان

11:46 ص الخميس 23 نوفمبر 2023

حسن نصرالله

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بيروت - ( د ب أ )

بحث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة.

وحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لحزب الله، استقبل نصرالله، صباح اليوم، الوزير عبد اللهيان يُرافقه مساعد وزير خارجية في إيران شوشتري ونائب السفير الإيراني في بيروت السيد صمدي.

وجرى خلال اللقاء "‏استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث ‏والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمسؤوليات الملقاة على عاتق ‏الجميع في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية لفلسطين وقضيتها المقدسة وكل المنطقة." ‏

وتشن إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع أكتوبر الماضي، لا تزال مستمرة حتى اليوم، وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 14 ألف شخص من الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران التطورات في فلسطين ولبنان طوفان الأقصى هدنة غزة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market