نصرالله وعبد اللهيان يبحثان التطورات في فلسطين ولبنان

بيروت - ( د ب أ )

بحث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة.

وحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لحزب الله، استقبل نصرالله، صباح اليوم، الوزير عبد اللهيان يُرافقه مساعد وزير خارجية في إيران شوشتري ونائب السفير الإيراني في بيروت السيد صمدي.

وجرى خلال اللقاء "‏استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث ‏والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمسؤوليات الملقاة على عاتق ‏الجميع في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية لفلسطين وقضيتها المقدسة وكل المنطقة." ‏

وتشن إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع أكتوبر الماضي، لا تزال مستمرة حتى اليوم، وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 14 ألف شخص من الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.