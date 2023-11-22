"أرسلت للمقاومة".. قراصنة يخترقون موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية ويحصلون على معلومات "حساسة"

مصراوي

لم تقتصر المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، على ساحة المعركة في غزة وحدها، إذ أن مجموعة من القراصنة الإلكترونيين نقلوها إلى منحى ربما يكون أكثر تكافؤ من ساحة الأسلحة العسكرية، فبدأت المعركة السيبرانية مع إصدار مجموعة "أنونيموس" تهديداتها لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ومع بداية الحرب ظهرت مجموعة من قراصنة الإنترنت تابعة لـ "أنونيموس" أطلقت على نفسها "سايبر طوفان الأقصى"، حينما اخترقت مواقع مرتبطة بوزارة دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي وأعلنت حصولها على قاعدة بيانات لعدد من المُجندين وجنود الاحتياط، إضافة إلى معلومات وصفتها بالحسّاسة.

وعاودت المجموعة إعلان اختراقها لموقع وزارة الدفاع الإسرائيلية مرة أخرى، واستحواذها على ما وصفته بالمعلومات الخطيرة التي تخُص فرقة الشمال بجيش الاحتلال.

وأكدت "سايبر طوفان الأقصى" أنّ القوائم التي حصلت عليها، تضم أسماء أكثر من 11 ألف جندي وضابط من فرقة الشمال، مضيفة: "هذه القوائم تضمّ معلومات دقيقة جدا وتفصيلية عن الضباط والجنود".

وتابعت المجموعة: "نحن نعلم أنكم ترتجفون رعبًا ممّا تشاهدونه الآن، فلم تكونوا تتوقعون في يوم من الأيام أن تقع صوركم ومعلوماتكم في أيدِينا، ونبشركم بأنَ هذه القوائم بأدق تفاصيلها وصلت إلى المقاومة الفلسطينية، وهي في حوزتهم الآن".