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BBC

بايدن يشكر أمير قطر على جهود الوساطة التي أدت لهدنة إنسانية بغزة

10:01 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

جو بايدن وأمير قطر

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مصراوي

أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الأربعاء، أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن شكره فيه على جهود الوساطة المشتركة التي أسفرت عن هدنة إنسانية في غزة.

واضح الديوان الأميري وفق ما أوردته "الجزيرة" في نبأ عاجل أن الرئيس الأمريكي ثمّن دور أمير قطر الفاعل والإيجابي لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الأمير تميم بن حمد أكد استمرار مساعي خفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين في قطاع غزة.

بايدن يشكر أمير قطر هدنة إنسانية بغزة جهود الوساطة ديوان الأميري القطري

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