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BBC

"الأعيان الأردني": تهجير الفلسطينيين سيكون إعلان حرب على الأردن ومصر

08:47 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

رئيس الأعيان الأردني فيصل الفايز

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مصراوي

أوضح رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، اليوم الأربعاء، أنه لا يعتقد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستطيع أن تحقق أهدافها في قطاع غزة.

وأكد الفايز خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، أن الرّدين الأردني والمصري كانا حاسمين بشأن رفض تهجير الفلسطينيين، مشددا على أن إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين سيكون بمثابة إعلان حرب على الأردن ومصر.

وقال رئيس مجلس الأعيان الأردني إنه يجب الاستفادة من الثقل العربي والإسلامي لكبح العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أنه يجب الكلام بجرأة أكبر من الأمريكيين والأوروبيين.

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