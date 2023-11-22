"الأعيان الأردني": تهجير الفلسطينيين سيكون إعلان حرب على الأردن ومصر

مصراوي

أوضح رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، اليوم الأربعاء، أنه لا يعتقد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستطيع أن تحقق أهدافها في قطاع غزة.

وأكد الفايز خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، أن الرّدين الأردني والمصري كانا حاسمين بشأن رفض تهجير الفلسطينيين، مشددا على أن إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين سيكون بمثابة إعلان حرب على الأردن ومصر.

وقال رئيس مجلس الأعيان الأردني إنه يجب الاستفادة من الثقل العربي والإسلامي لكبح العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أنه يجب الكلام بجرأة أكبر من الأمريكيين والأوروبيين.