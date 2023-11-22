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BBC

في عملية مشتركة.. المقاومة تستهدف دبابة "ميركافا" إسرائيلية

06:57 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

المقاومة تستهدف دبابة ميركافا'' إسرائيلية

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مصراوي

أعلنت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن عناصرها تمكنت بالاشتراك مع مقاتلي كتائب القسام من استهداف دبابة إسرائيلية "ميركافا Baz4" بقذيفتي "RPG-85" و "ياسين 105" في شارع المستوصف بحي الزيتون شرقي غزة.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن بحسب ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، الأحد الماضي، تدمير 29 آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمنطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون.

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