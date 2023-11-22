روسيا: لم نر أدلة لمزاعم إسرائيل بوجود مواقع عسكرية في مستشفيات غزة

مصراوي

قال مندوب روسيا بمجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبنزيا، اليوم الأربعاء، إن عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة تجاوز 13 ألف شخص نصفهم من الأطفال في شهر ونصف فقط وهو رقم مفجع.

وأكد نيبنزيا أن ذبح الأطفال وتشويههم على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي والهجمات على المدارس والمستشفيات انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأوضح أن العالم استمع إلى مزاعم إسرائيلية حول وجود مواقع عسكرية لحماس في المستشفيات والمساجد بينما لم ير أحد أدلة حتى الآن.

وأشار المندوب الروسي إلى أن الغارات الإسرائيلية القوية تتواصل على سوريا ولبنان والضفة الغربية مما يصعد الأزمة التي قد تطال المنطقة بأسرها، لافتا إلى أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لوقف الخسائر في صفوف المدنيين لا سيما الأطفال.

ونوّه نيبنزيا إلى أنه ما من مكان آمن في غزة لحماية المدنيين إذ أن المرافق الأممية تعرضت للاستهداف في انتهاك صارخ للقانون الدولي، معربا عن أمل روسي لتنفيذ اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه قطر ومصر.