اليونيسف: أكثر من 1200 طفل في غزة لا يزالون تحت ركام المنازل

مصراوي

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" كاثرين راسل، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 5300 طفل فلسطيني استشهدوا منذ بدء الحرب وهم يمثلون 40 % من القتلى في غزة.

وأكدت راسل في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن نصف عدد سكان غزة من الأطفال أصبحوا نازحين بسبب القصف والمعارك، مشيرة إلى أن مليون طفل في القطاع يعانون من عدم توفر الأمن الغذائي.

وأوضحت المديرة التنفيذية لليونيسف أن معظم مستشفيات غزة لا تعمل بسبب انعدام الوقود، مشيرة إلى أن هناك تقارير تفيد بأن أكثر من 1200 طفل في غزة لا يزالون تحت ركام المنازل.

وأعربت راسل عن إدانة منظمة الأمم المتحدة للطفولة لكل أشكال الهجوم على المدارس في غزة، وكذلك تعارض إنشاء ما تسمى بالمناطق الآمنة لأنه لا مكان آمن في القطاع.