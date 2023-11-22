الحكومة بغزة: استشهاد أكثر من 200 شهيد خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصراوي

أعلن إسماعيل الثوابتة، المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، استشهاد أكثر من 200 شهيد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في القطاع، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفى الإندونيسي منذ 3 أيام، موضحا أن أكثر من 800 ألف فلسطيني في شمال القطاع يعيشون أوضاعا قاسية.

وتابع إسماعيل الثوابتة، أن التهدئة التي تم الاتفاق عليها سوف تفيد بوقف المجازر و بإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية.