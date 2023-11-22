إعلان

BBC

الحكومة بغزة: استشهاد أكثر من 200 شهيد خلال الـ 24 ساعة الماضية

11:47 ص الأربعاء 22 نوفمبر 2023

قطاع غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلن إسماعيل الثوابتة، المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، استشهاد أكثر من 200 شهيد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في القطاع، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفى الإندونيسي منذ 3 أيام، موضحا أن أكثر من 800 ألف فلسطيني في شمال القطاع يعيشون أوضاعا قاسية.

وتابع إسماعيل الثوابتة، أن التهدئة التي تم الاتفاق عليها سوف تفيد بوقف المجازر و بإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية.

قطاع غزة الحكومة بغزة إسماعيل الثوابتة جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market