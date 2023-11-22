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BBC

الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة

11:21 ص الأربعاء 22 نوفمبر 2023

قطاع غزة

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عمان - ( د ب أ )

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها دولة قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة ، في تصريح أوردته قناة "المملكة" الأردنية اليوم الأربعاء ، على أهمية أن "تكون هذه الهدنة خطوة تفضي إلى وقف كاملٍ للحرب المستعرة على قطاع غزة، وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا".

وأكد القضاة أهمية ضمان إسهام الاتفاق في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لمناطق القطاع كافة، وبما يلبي جميع الاحتياجات وبما يحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكنهم.

قطاع غزة هدنة إنسانية الأردن الولايات المتحدة الأمريكية مصر

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